Eine Hebeanlage installieren: Anwendungsmöglichkeiten und Nutzen

Eine Hebeanlage wird eingesetzt, um Abwasser aus Waschbecken, Toiletten und Duschen sowie Geschirrspülern und Waschmaschinen zu sammeln und in die Kanalisation abzuleiten. Je nach Anwendungszweck wird zwischen verschiedenen Anlagen unterschieden.

Einsatzbereiche moderner Hebesysteme

Technisch ausgereifte Hebeanlagen sind vielfältig einsetzbar. So kann eine leistungsstarke Pumpe in privaten Wohnhäusern ebenso genutzt werden wie in gewerblichen Objekten. Effizient arbeitende Modelle eignen sich ebenfalls zum Sammeln und Abpumpen von überschüssigem Regenwasser. Komplettanlagen haben sich als moderne Hebeanlage Lösungen bewährt. Es gilt jedoch zu beachten, dass am jeweiligen Objekt möglicherweise nicht alle Pumpensümpfe eingegraben werden können. Sollen zusätzliche Sanitäranlagen an Orten mit nicht vorhandener oder unzureichend funktionierender Kanalisation geschaffen werden, bietet sich eine WC-Hebeanlage an. Diese kompakte Lösung ermöglicht die Ableitung von Abwasser aus Toiletten, Waschbecken und Duschen direkt in die Kanalisation. WC-Hebeanlagen werden häufig in Ferienhäusern, Tiefgaragen oder Kellerräumen eingesetzt und können direkt hinter einer Toilette montiert werden. Ein Hebeanlage WC Installieren ist nicht kompliziert. Aufgrund seiner kompakten Abmessung passt das Gerät bequem hinter das WC. Mittlerweile gibt es auch kleine WC-Hebeanlagen, die in der Wand oder unter dem Boden installiert werden und somit fast unsichtbar sind. Insbesondere bei kleinen Räumen wie dem Badezimmer, Garage oder Keller ist es wichtig, dass eine WC-Hebeanlage nicht zu viel Platz wegnimmt oder im Weg steht.

Unterschiedliche Arten von Hebeanlagen und ihre Eigenschaften

Welche Voraussetzungen sollte eine Hebeanlage fürs WC erfüllen? Hochwertige Hebesysteme bestehen aus einem Sammelbehälter einschließlich Abflusspumpe und arbeiten vollautomatisch. Ein wesentlicher Pluspunkt ist die Beständigkeit gegenüber Fäkalien. Des Weiteren ist zu beachten, dass zwischen mehreren Arten von Hebeanlagen, die jeweils individuelle Eigenschaften besitzen, unterschieden wird. Welche Pumpe am besten geeignet ist, hängt vom Anwendungszweck ab. So dient die Abwasserhebeanlage dazu, Abwasser aus Waschbecken, Toiletten, Duschen und Waschmaschinen sowie Regenwasser abzuleiten. Da sich nicht jedes Modell für das Abpumpen von Toilettenwasser eignet, ist es ratsam, darauf zu achten, ob die Pumpe für den Anschluss an ein WC vorgesehen ist.

Kleinhebeanlagen sind kleine, kompakte Lösungen für das Badezimmer sowie zur Ableitung von Abwasser in die Kanalisation. Klein-Modelle kommen auch im gewerblichen Bereich mit regelmäßigem Wasserverbrauch, etwa in einem Friseursalon, zum Einsatz. Diese Pumpen arbeiten sehr leise und finden aufgrund ihrer kompakten Bauweise auch in einer Nische Platz. Die WC-Hebeanlage ist eine spezielle Version, die zum Anschließen an eine Toilette konzipiert ist. Sie ist mit einem Zerkleinerer ausgestattet, der Toilettenpapier und Fäkalien in winzige Teile zerhackt.