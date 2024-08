Gulyás: Öltransit durch die Ukraine scheint gesichert

Der Leiter des Büros des Ministerpräsidenten Gergely Gulyás sagte, dass eine Lösung für das Problem des Öltransits gefunden zu sein scheint, da die Öl- und Gasgesellschaft MOL höchstwahrscheinlich in der Lage ist, die notwendigen Vereinbarungen zu unterzeichnen, um sicherzustellen, dass der Rohöltransport durch die Ukraine nach Ungarn nicht blockiert wird – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



„Technisch gesehen bedeutet dies, dass es, auch wenn der Transport teurer ist und MOL die Risiken an der russisch-ukrainischen Grenze tragen muss, eine rechtliche Lösung gibt, die künftige Transite garantiert“, sagte er. Er äußerte die Hoffnung, dass die Versorgung mit Rohöl auf der Route, die hinsichtlich der Transitmöglichkeiten bedroht ist, langfristig gesichert ist. Gulyás sagte, es sei bedauerlich, dass die Europäische Kommission keine Maßnahmen zum Schutz der Mitgliedstaaten ergriffen habe. „Trotzdem muss ich sagen, dass die Energiesicherheit mit Hilfe dieser Abkommen langfristig gewährleistet werden kann“, fügte er hinzu. Weder Ungarn noch die Slowakei hätten irgendeine Form der Unterstützung aus Brüssel erhalten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Er fügte hinzu, dass Brüssel es versäumt habe, die EU-Mitglieder vor den Handlungen eines Nicht-EU-Mitglieds zu schützen, das sein mit der EU unterzeichnetes Beitrittsabkommen verletze. Gulyás sagte, man hoffe, dass die Lösung Ungarns Erdölversorgung und Energiesicherheit in einer Zeit garantieren werde, in der ein Krieg im Gange sei und Energiebeschaffung und -versorgung zu den wichtigsten Themen in ganz Europa gehörten.