MOL schließt Vereinbarungen zur Sicherung der Druschba-Rohöllieferungen

Das ungarische Öl- und Gasunternehmen MOL gab am Montag bekannt, dass es Vereinbarungen zur Sicherung des kontinuierlichen Transports von Rohöl durch die Druschba-Pipeline durch Weißrussland und die Ukraine nach Ungarn und in die Slowakei getroffen hat – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Im Rahmen der Vereinbarungen mit den Rohöllieferanten und Pipelinebetreibern wird die MOL-Gruppe mit Wirkung vom 9. September das Eigentum an den betroffenen Rohölmengen an der weißrussisch-ukrainischen Grenze übernehmen. Die aktualisierten Transportvereinbarungen und die neuen Übernahmeregelungen entsprechen in vollem Umfang allen einschlägigen Sanktionen und Bestimmungen, einschließlich derjenigen der Europäischen Union und der Ukraine, so MOL. Gabriel Szabo, Leiter des Downstream-Bereichs der MOL-Gruppe, sagte, dass die neue Vereinbarung eine „nachhaltige Lösung“ für den Rohöltransport durch die Druschba-Pipeline darstelle und zur Versorgungssicherheit in Ungarn und der Slowakei beitrage.