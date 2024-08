Investitionsvolumen in Ungarn im zweiten Quartal um 16,8 Prozent gesunken

Das Investitionsvolumen in Ungarn sank im zweiten Quartal um 16,8 % und damit schneller als im Vorquartal, teilte das Statistische Zentralamt (KSH) am Donnerstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Saisonbereinigt sank das Investitionsvolumen im Jahresvergleich um 14,5 %. Gegenüber dem Vorquartal sank das Investitionsvolumen saisonbereinigt um 7 %. Nach Angaben des KSH trugen die Investitionen im verarbeitenden Gewerbe, in der Logistik und im Handel am meisten zum Rückgang bei, während die Investitionen in der öffentlichen Verwaltung, in der Energiewirtschaft und im Immobiliensektor dazu beitrugen, den Rückgang der Gesamtzahl abzumildern.