Die europäischen Eliten vertreten in grundlegenden Fragen der Europapolitik Positionen, die der Meinung der öffentlichen Mehrheit zuwiderlaufen, sagte der für EU-Angelegenheiten zuständige Minister am Samstag unter Berufung auf Untersuchungen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In seiner Rede auf dem Tranzit-Festival in Tihany am Balaton sagte János Bóka, dass EU-Entscheidungsträger Kampagnen nutzten, um diejenigen zu „ächten“, die einen anderen Standpunkt als sie selbst vertraten, selbst wenn diese Position von der öffentlichen Mehrheit geteilt wurde. Er fügte hinzu, dass „Defizite im demokratischen Projekt“ der EU nicht so offensichtlich waren, solange die öffentliche Meinung mit der der Entscheidungsträger übereinstimmte, aber die Situation habe sich „grundlegend geändert“, und verwies auf die Differenzen in der Migrationsfrage. Gábor Fűrész, der Leiter des Think-Tanks Századvég, sagte, dass Untersuchungen zeigten, dass alle EU-Mitgliedstaaten mit Ausnahme von Portugal die Migrationssituation negativ bewerteten, wobei die meisten den EU-Migrationspakt ablehnten.