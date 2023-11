Ungarn lehnt Angebote aus Brüssel ab

Wenn Ungarn das Modell akzeptiert, das Brüssel in Bezug auf die Migration, den Krieg in der Ukraine und die Frage, „wie unsere Kinder erzogen werden sollen“, „anbietet“, würde das Land in einigen Jahrzehnten „aufhören zu existieren“, sagte der politische Direktor des Ministerpräsidenten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Unter Bezugnahme auf die Rede des Ministerpräsidenten auf dem Parteitag der regierenden Fidesz am Wochenende wies Balázs Orbán die Vorstellung zurück, Ungarn sei ein Land, das ständig „Nein“ sage. Vielmehr habe es ein „europäisches Gegenmodell“ entwickelt, das zeige, „dass es möglich ist, eine andere Regierungspolitik zu machen und ein erfolgreiches Land zu führen“, sagte er. Beide Modelle können in Europa gleichzeitig existieren, sagte Orbán, fügte aber hinzu: „Wir würden uns natürlich freuen, wenn immer mehr Länder stolz auf ihre Souveränität wären und die Unterstützung von Familien und die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit als künftige politische Prioritäten definieren würden … anstelle von Sanktionen“.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

In Bezug auf die „großen Fragen“ sagte er, dass die Ungarn und die Mehrheit der Menschen in anderen europäischen Ländern die von der ungarischen Regierung vertretene Position teilten. „Wenn man die Menschen fragt, ob sie in einen Krieg mit Russland hineingezogen werden oder illegale Migranten in ihrem eigenen Land haben wollen, sagen sie ganz klar ‚Nein‘. Und wenn man sie fragt, ob sie wollen, dass die Ukraine und Russland Frieden schließen, lautet die Antwort in den meisten Ländern ‚Ja'“, sagte er. „Ungarn ist heute die Stimme des europäischen Volkes“, sagte Orbán und fügte hinzu, dass nur Ungarn in der Lage sei, „die Meinung der europäischen Mehrheit auf Regierungsebene konsequent zu vertreten“.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren