Sommerkonzert in Vasvár

Den Abschluss der Reihe „Sommer-Musikabende” im Nagy Gáspár Müvelödési Központ von Vasvár bildet am 30. August um 17 Uhr das Konzert des beliebten Rock-, Musical- und Operettensängers Roland Dávid.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Roland Dávid ist ein äußerst vielseitiger Künstler, der sowohl solo als auch in Formationen wie der Tribute-Band Led Zeppelin zu hören ist. Im Jahr 2001 gewann er als 24-Jähriger in der Kategorie Musical einen der wichtigsten ungarischen Gesangswettbewerbe mit dem Lied Gethsemane aus Jesus Christ Superstar und erlangte auf Anhieb große Bekanntheit. Der Sänger ist seit mehr als fünfundzwanzig Jahren in der Musikbranche tätig. Er hat in den letzten Jahren neben zahlreichen Konzerten auch große Erfolge im Theater gefeiert, die er nicht nur seiner unvergleichlichen Gesangsstimme, sondern auch seiner fesselnden Persönlichkeit und seinem Vortragsstil verdankt. In Vasvár spielt er auf seiner Gitarre die populärsten Blues- und Rockklassiker sowie berühmte Filmmusiken und nimmt das Publikum auf eine musikalische Zeitreise mit, bei der er die bedeutendsten Momente der 1960er und 70er Jahre aufleben lässt.