Nézöpont-Umfrage: Mehrheit der Ungarn hält EU-Spitzenpolitiker für korrupt

In einer aktuellen Nézőpont-Umfrage hielten 54 % der Befragten die Führung der Europäischen Union für korrupt, während 28 % die gegenteilige Meinung vertraten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

70 % der Anhänger der Regierungsparteien hatten angesichts des jüngsten Korruptionsskandals eine negative Meinung über die EU-Führung, während nur 14 % sie insgesamt nicht als korrupt ansahen, so Nézőpont am Freitag. Auf der anderen Seite sagten 52 % der Befragten der Opposition, sie glaubten nicht, dass die europäischen Spitzenpolitiker korrupt sein könnten, während 31 % der Befragten in dieser Gruppe der Meinung waren, dass „Korruptionsvorwürfe gerechtfertigt sind“. Die Telefonumfrage von Nézőpont unter 1.000 Erwachsenen im wahlberechtigten Alter wurde vom 9. bis 11. Januar durchgeführt.