Rogán: Souveräne Wirtschaftspolitik ist oberstes Gebot

Eine souveräne Wirtschaftspolitik „ist die Voraussetzung für alles“, sagte der Kabinettschef des Ministerpräsidenten am Freitag auf dem Tranzit-Festival in Tihany am Balaton und fügte hinzu, dass es ohne eine solche Wirtschaftsstrategie „keine Stabilität“ gebe – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



In seinem Vortrag mit dem Titel „Chancen für die ungarische Wirtschaft in Zeiten der Gefahr“ gab Antal Rogán einen Überblick über die wirtschaftlichen Errungenschaften der letzten 15 Jahre. Die Umstellung auf eine arbeitsorientierte Gesellschaft mit einer entsprechenden Steuerpolitik, die Erhöhung der Unterstützung für Familien und die Deckelung der Preise für öffentliche Versorgungsleistungen haben die Zahl der in Armut lebenden Menschen seit 2015 um 1,1 Millionen verringert, sagte er. Diese Errungenschaften können ohne eine souveräne Politik nicht beibehalten werden, fügte er hinzu. Rogán deutete an, dass einer der Faktoren, die Ungarns Chancen bestimmen, darin besteht, wie schnell der Krieg in der Ukraine beendet werden kann, und sagte, dass der Entwurf für ein „Friedensbudget“ bereitstehe. Der Entwurf sehe vor, die Steuervergünstigungen für Familien zu verdoppeln, die Subventionen für Erstbesitzer von Wohneigentum zu erhöhen, die Unterstützung für kleine Unternehmen zu verstärken, die Mindestlöhne anzuheben und Darlehen für junge Ungarn in der Berufsausbildung bereitzustellen, so Rogán.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Rogán warf der Europäischen Union die „üblichen Forderungen einer liberalen Wirtschaftsphilosophie“ vor, wonach Ungarn die Preisobergrenzen für öffentliche Versorgungsleistungen aufheben, die Körperschaftssteuer erhöhen, ein Zwei-Klassen-Steuersystem einführen, die Grundsteuer erhöhen, die dreizehnte Monatsrente abschaffen, das Renteneintrittsalter anheben und „eine Politik der ständigen Sparmaßnahmen“ einführen sollte.