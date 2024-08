Wenn Brüssel Ungarn zwinge, Migranten ins Land zu lassen, müsse es sie auch willkommen heißen, sagte Zoltán Kovács, Staatssekretär für internationale Beziehungen und Kommunikation, am Mittwoch auf der Plattform X – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Seit fast einem Jahrzehnt schütze Ungarn die EU-Außengrenze und gebe mehr als 2 Milliarden Euro aus eigenen Mitteln aus, um seinen Schengen-Verpflichtungen nachzukommen, so der Staatssekretär unter Berufung auf einen Brief von Tamás Iván Kovács, Ungarns Botschafter in Belgien, an den sozialistischen Bürgermeister von Brüssel, Phillippe Close. „Nicht Brüssel, sondern Ungarn hat unter mangelnder Solidarität gelitten“, sagte Kovács und fügte hinzu, dass Ungarn als Gegenleistung für den rigorosen Schutz der EU-Grenzen lediglich eine Geldstrafe von 200 Millionen Euro erhalten habe. „Ungarn wird seine nationale Sicherheit nicht aufs Spiel setzen und diese Last nicht allein tragen, vor allem nicht, wenn Brüssel Migranten nur so lange zu wollen scheint, wie sie in anderen EU-Mitgliedstaaten bleiben“, sagte er und fügte hinzu, dass der Ruf nach Solidarität nicht nur rhetorisch sei, sondern ‚eine Forderung nach fairer Behandlung und echter Unterstützung durch die EU‘. In seinem Brief an Close bat der ungarische Botschafter den Bürgermeister um seine Solidarität und Unterstützung, um sicherzustellen, dass die EU nicht die Länder bestraft, die sich an das Schengener Abkommen halten und ihre Außengrenzen schützen.