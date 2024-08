Behörden schreiten ein, um Familien vor Preisabzocke zu schützen

Die Behörden haben eine Untersuchung gegen Einzelhandelsketten eingeleitet, die parallel dazu die Preise für Grundnahrungsmittel stark erhöht haben, teilte das Wirtschaftsministerium am Mittwoch mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die Preiserhöhungen stehen im Widerspruch zu den von der Regierung vorgeschriebenen Preisobergrenzen für Lebensmittel und Werbeaktionen für bestimmte Produkte, die ab dem 1. Juni 2023 einem Online-Preisüberwachungssystem unterliegen, so das Ministerium in einer Erklärung. Große Einzelhandelsketten erhöhten die Einzelhandelspreise unter anderem für Feinmehl, 2,8%ige H-Milch und Zucker, so die Erklärung, wobei sich der Preis für bestimmte Mehlsorten verdoppelte. Einige Milchmarken verteuerten sich im Durchschnitt um etwa 45 %, während der Preis für Kristallzucker im Durchschnitt um mehr als 25 % anstieg. Während diese Maßnahmen die Inflation weitgehend eindämmen konnten, hat das Wettbewerbsamt (GVH) bisher 3.000 Einzelhändler überprüft und Geldstrafen in Höhe von 650 Millionen Forint verhängt. Das Ministerium erklärte, es sei dem Schutz der ungarischen Familien verpflichtet und habe das Wettbewerbsamt und die Verbraucherschutzabteilung des Ministeriums gebeten, weitere gemeinsame Maßnahmen gegen unlautere Unternehmen zu ergreifen.