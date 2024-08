Die meisten Ungarn wollen ein Smartphone-Verbot in Schulen

Die meisten Ungarn wollen, dass Smartphones aus den Schulen verbannt werden, und halten die Handysucht für ein ernstes Problem, wie eine aktuelle Umfrage ergab – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Eine im August eingeführte Regierungsverordnung, die die Nutzung von Mobiltelefonen in Schulen einschränkt, folgt auf ähnliche strenge Beschränkungen der Smartphone-Nutzung in Schulen in Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Australien, Griechenland, Finnland und Schweden. Die vom St. István-Institut in Auftrag gegebene und am Mittwoch veröffentlichte Umfrage untersuchte die Ansichten ungarischer Erwachsener darüber, wie sie die Probleme sehen, die durch die Smartphone-Nutzung junger Menschen verursacht werden, sowie ihre Meinung zu der neuen Regierungsverordnung.

Laut der vom Nézőpont-Institut durchgeführten Umfrage sehen 94 % die Smartphone-Nutzung durch Jugendliche als problematisch an, während 85 % die Einschränkungen der Regierung unterstützen. Mehr als 60 % der ungarischen Erwachsenen sind der Meinung, dass Kinder Smartphones hauptsächlich zur Unterhaltung nutzen, während dieser Anteil in Haushalten mit Kindern auf 73 % ansteigt. Nach den geltenden Gesetzen können Kinder ab 13 Jahren legal an Social-Media-Plattformen teilnehmen, und im Allgemeinen hielten die meisten Befragten dies für zu milde. In Budapest hingegen hielten 47 % die Regelung für angemessen, 44 % für zu milde. Die Umfrage wurde mit einer repräsentativen Stichprobe von 1.000 Erwachsenen durchgeführt.