33. Landwirtschaftsausstellung in Debrecen eröffnet

Sándor Farkas, Staatssekretär im Landwirtschaftsministerium, eröffnete die 33. Farmer Expo, eine jährlich stattfindende internationale Ausstellung und Messe für landwirtschaftliche Erzeuger, in Debrecen in Ostungarn – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In seiner Eröffnungsrede sagte der Staatssekretär, die Regierung werde „den Landwirten in allen Situationen zur Seite stehen und den Dialog mit ihnen suchen“. Farkas sagte, dass Projekte zur Entwicklung des ländlichen Raums bis 2027 von fast 2.900 Milliarden Forint (7,3 Mrd. EUR) an EU-Mitteln und einem „außergewöhnlich hohen Anteil an Kofinanzierung“ aus inländischen Kassen profitieren würden. Das Programm ermögliche „die bisher höchste Form der Unterstützung für die ländliche Entwicklung, Landwirte und Lebensmittelproduzenten“, fügte er hinzu.