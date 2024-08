MOL: Unternehmen nicht über Plan zur Stilllegung der Druschba-Rohölpipeline informiert

Die staatliche ungarische Öl- und Gasgesellschaft MOL erklärte am Freitag, sie sei in keiner Weise über angebliche Pläne zur Einstellung des Betriebs der Druschba-Rohölpipeline (Freundschaft) informiert worden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In Reaktion auf Presseberichte über den ukrainischen Präsidentenberater Mykhailo Podolyak, wonach die Pipeline, die russisches Rohöl nach Ungarn, Tschechien und in die Slowakei liefert, im Januar stillgelegt werden soll, erklärte MOL: „Wir wären die Ersten, die über etwaige Änderungen informiert werden“. „Wir haben weiterhin gute Geschäftsbeziehungen mit der ukrainischen Seite und die Lieferungen sind ununterbrochen“, sagte das Unternehmen. Podoljak sagte in einem von der Online-Nachrichten-Website hvg.hu zitierten Interview, dass Moskau durch die Unterbrechung der Pipelines und den Ausschluss russischer Energie seinen besten Markt verlieren würde. Der tschechische Beauftragte für Energiesicherheit, Vaclav Bartuska, erklärte am Freitag gegenüber Reuters, dass ein möglicher Stopp der Öllieferungen über die Druschba-Pipeline durch die Ukraine aus Russland ab dem nächsten Jahr für Tschechien kein Problem darstellen würde. Er sagte, die Ukraine habe auch in der Vergangenheit vor einem möglichen Lieferstopp gewarnt und fügte hinzu: „Das ist nicht das erste Mal, vielleicht meinen sie es diesmal ernst – wir werden sehen“.