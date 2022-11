Stromzufuhr zur Druschba-Pipeline unterbrochen

Der ungarische Öl- und Gaskonzern MOL hat erklärt, er sei bereit, die Energieversorgung des Landes und der Region sicherzustellen, nachdem die Stromzufuhr zur Druschba-Pipeline, die russisches Rohöl nach Europa liefert, nach einem Raketeneinschlag unterbrochen wurde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Druschba-Pipeline wurde abgeschaltet, nachdem ein Transformator, der sie mit Strom versorgt, von einer Rakete getroffen wurde, berichtete der öffentlich-rechtliche Sender M1 am Dienstagabend. M1 berichtete, dass die russischen Streitkräfte massive Luftangriffe auf die Ukraine flogen, die sich hauptsächlich gegen Übertragungsstationen richteten.

Die operativen und strategischen Ölreserven von MOL reichen aus, um den Betrieb der Hauptraffinerie in Százhalombatta aufrechtzuerhalten, bis der Schaden behoben ist, erklärte das Unternehmen gegenüber der Nachrichtenagentur MTI. MOL zitierte den ukrainischen Pipeline-Betreiber mit der Aussage, dass ein Transformator, der eine Pumpstation der Druschba mit Strom versorgt, von einer russischen Rakete getroffen wurde, wodurch die Rohöllieferungen nach Ungarn, Tschechien und in die Slowakei vorübergehend unterbrochen wurden. „Wir beobachten die Entwicklungen und prüfen gemeinsam mit unseren ukrainischen Partnern die Bedingungen für die Wiederinbetriebnahme der Druschba-Pipeline“, so MOL.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Ministerpräsident Viktor Orbán hat eine Sitzung des Verteidigungsrates einberufen, um über die Angelegenheit und den Einschlag einer Rakete in Polen zu beraten, sagte Bertalan Havasi, Pressechef des Ministerpräsidenten.