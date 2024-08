Regierung besteht darauf, dass Brüssel die Forderungen zum Grenzschutz ernst nimmt

Die Regierung bestehe darauf, dass Brüssel die ungarischen Forderungen bezüglich des Grenzschutzes berücksichtige, sagte der parlamentarische Staatssekretär im Innenministerium, Bence Rétvári – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Brüssel habe Geldstrafen in einem „beispiellosen“ Ausmaß verhängt, weil Ungarn die Einreise illegaler Migranten verhindere und gleichzeitig massive Summen für den Grenzschutz ausgebe, sagte Rétvári in einer Erklärung und fügte hinzu, dass die Regierung rechtliche Schritte einleite, „um ihre Forderungen gegenüber der Europäischen Kommission durchzusetzen“, wenn es um die Übernahme der Kosten für den Grenzschutz gehe. Ungarn habe dank seiner Kontrollen gegen die Massenmigration dazu beigetragen, den freien Binnenverkehr im Schengen-Raum zu gewährleisten, sagte er und fügte hinzu, Brüssel schulde Ungarn „etwa 2 Milliarden Euro“, so viel habe das Land seit 2015 für den Schutz der Grenze ausgegeben. Das Exekutivdekret über die Einleitung rechtlicher Schritte gegen die Europäische Kommission wurde im ungarischen Amtsblatt veröffentlicht, heißt es in der Erklärung.