Orban: Wirtschaftliche Neutralität führt zu wirtschaftlichem Erfolg

Wirtschaftliche Neutralität wird Ungarn zu wirtschaftlichem Erfolg verhelfen, sagte der Ministerpräsident am Samstag auf einem Jahrestreffen in Kötcsé, in Südungarn – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„In der jüngsten Vergangenheit hat sich eine neue Weltwirtschaft herausgebildet, auf die wir uns einstellen müssen“, sagte Viktor Orban vor Reportern und fügte hinzu, Ungarn brauche eine neue Wirtschaftspolitik. Er sagte, er werde auf dem Treffen darlegen, wie diese neue Wirtschaftspolitik aussehen soll. Das Herzstück und der Kern dieser Wirtschaftspolitik sollte die wirtschaftliche Neutralität sein, sagte Orban und fügte hinzu, dass er fest davon überzeugt sei, dass diese Neutralität der Schlüssel zum wirtschaftlichen Erfolg des Landes sein werde. Auf eine Frage antwortete der Ministerpräsident, dass Ungarn in Bezug auf das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr zum oberen Drittel in Europa gehöre. „Damit bin ich jedoch nicht zufrieden. Das werde ich erst sein, wenn Ungarn in dieser Hinsicht Erster wird. Unser Ziel ist eine Wachstumsrate von 3 bis 5 Prozent, was nicht unmöglich ist, im kommenden Jahr zu erreichen“, sagte Orban.

Zu anderen Themen sagte er, der Rückkauf des internationalen Flughafens Liszt Ferenc in Budapest sei eine Transaktion zum Rückkauf eines staatlichen Vermögens. „Der Kauf des Telekommunikationsunternehmens Vodafone war ein historischer Schritt, der dem Ziel diente, dass Ungarn in seinem Infokommunikationssektor ein starkes internationales Unternehmen in Staatsbesitz haben sollte. Das waren alles wichtige und notwendige Schritte“, sagte der Ministerpräsident. „Die gegenwärtige Lage des Landes zeigt, dass wir rechtzeitig erkannt haben, dass die Lösung für die ungarische Wirtschaft nicht der Beitritt zu irgendeinem Block, sondern die Pflege guter Beziehungen zu allen wichtigen Akteuren der komplexen Weltwirtschaft sein kann“, sagte er.