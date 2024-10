Orbán: Nationale Konsultation ebnet den Weg für neue wirtschaftspolitische Grundlagen

Eine Nationale Konsultation, bei der die Ungarn zu wirtschaftlichen Themen befragt werden, wird es ermöglichen, die Grundlagen für eine neue Wirtschaftspolitik zu schaffen, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Freitag in einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Orbán sagte, Ungarn müsse seine eigene Wirtschaftspolitik verfolgen, und stellte „erstaunliche“ makroökonomische Daten für das erste Quartal 2025 in Aussicht. Er fügte hinzu, dass der 21-Punkte-Aktionsplan der Regierung der Wirtschaft neuen Schwung verleihen werde. Orbán sagte, Europa könne oder wolle sich nicht an die sich verändernde Welt anpassen, aber Ungarn, das sich schnell anpassen könne, habe eine Politik der wirtschaftlichen Neutralität angenommen, die es im Rennen nach vorne bringen werde, wenn diese Politik in der Nationalen Konsultation bestätigt werde. Er räumt ein, dass eine neue Wirtschaftspolitik mit Schwierigkeiten, Risiken und viel Arbeit verbunden sei, und erklärt, dass der Einstieg die Unterstützung der Ungarn für eine Politik voraussetze, die auf die Bedürfnisse des Landes zugeschnitten sei.