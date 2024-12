Orbán: 1.252.000 Ungarn haben Fragebögen zur Nationalen Konsultation zurückgeschickt

1.252.000 Ungarn haben die Fragebögen der Nationalen Konsultation über die neue Wirtschaftspolitik der Regierung zurückgeschickt, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Samstag auf einer internationalen Pressekonferenz und fügte hinzu, die große Resonanz zeige, dass die Öffentlichkeit in Ungarn „begeistert“ sei – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die neue Wirtschaftspolitik, die Handelsneutralität und die Strategie der Konnektivität waren die Hauptthemen der öffentlichen Umfrage, so Orbán. Er sagte, die große Resonanz sei „sehr wichtig für die Regierung“. „Das ist unsere Grundlage, das ist es, was uns unterstützt“, fügte er hinzu. Zu den politischen Maßnahmen gehört die Unterstützung von Arbeitgebern, damit diese wiederum jungen Menschen helfen können, ihre Miete und Hypotheken zu bezahlen, während kleine Unternehmen Kapitalspritzen erhalten können. Außerdem wird das größte Lohnerhöhungsprogramm in der Geschichte Ungarns durchgeführt, mit einer 40-prozentigen Erhöhung des Mindestlohns innerhalb von drei Jahren, so der Ministerpräsident. Neben Universitätsstudenten werden auch junge Arbeitnehmer unterstützt, sagte er. Außerdem werden im nächsten Jahr Investitionen „von volkswirtschaftlicher Bedeutung“ auf den Weg gebracht, was er als „wichtige Entwicklung“ bezeichnete.