Nachgedacht: So oft Du hinfällst …

… und immer wieder aufstehst, dann gehörst Du zu einer Personengruppe, die etwas Besonderes ist. Das habe ich die vergangenen zehn Tage bei den Paralympics 2024 in Paris in einer Art und Weise erlebt, das mich total begeistert hat. Die vorgehenden Spiele in Tokio waren schon wegen der Zeitverschiebung und der zusätzlichen Corona-Zeit nicht so relevant für mich. Und die Spiele vorher, da stand noch der Job und alles, was dazu gehört, im Vordergrund. Demnach fast nichts mitbekommen, was ich heute sehr bedauere.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Aber heuer da hat es gepasst, zehn lange Tage. Schon allein das heiße Wetter war natürlich zuerst ausschlaggebend und somit Zeit für die Glotze. Aber bereits am ersten Tag der Wettkämpfe konnte ich mich so richtig begeistern, was die cirka 4400 Sportler und Sportlerinnen hier geleistet hatten. Und alles, um ihr Land zu repräsentieren, um eine Medaille zu gewinnen oder einfach gemäß dem Motto „Dabei sein ist alles“ zu erleben. Gerade den Athleten mit besonders schweren Behinderungen zuzusehen, wie sie gekämpft hatten und das schon in fast unmenschlicher Art und Weise, habe ich vorher noch nie so gesehen bzw. nicht wahrgenommen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie alle wollten beweisen, wir sind keine Randgruppe, wir gehören alle zusammen, was Mensch sein bedeutet. Und wie sie das bewiesen haben, einfach fantastisch und unglaublich. Schon allein der kameradschaftliche Umgang und das gegenseitige freundliche Auftreten, so stelle ich mir eine Zukunft vor für alle menschlichen Lebewesen auf dieser Welt. Rührend, emotional, kein Neid, viele Umarmungen, Küsse, Anfeuerungsrufe, Klatschen, (wieviel soll ich noch aufzählen), es hat mich innerlich so berührt und das von Tag zu Tag mehr.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Um sich für olympische Spiele vorzubereiten, dazu gehören Ausdauer, Mut, Zeit, Ansporn und viel, viel Selbstdisziplin. Und das wissen auch gesunde Athleten, die zwei Wochen vorher in Paris um Medaillen gekämpft hatten. Doch gilt das auch für Parasportler? Ja, zumindest ein Teil davon. Doch behinderte Menschen brauchen viel, viel mehr. Dazu gehören ein besonders gut ausgebildetes Team, Physios, Ärzte, eine liebevolle und konkrete Betreuung rund um die Uhr. Nicht zu vergessen und besonders wichtig ist die Unterstützung und das Miteinander ohne jegliche Ausnahme von der Familie. Wie hatten die Männer und Frauen es genossen, wenn bei der Siegerehrung die Angehörigen im Hintergrund auf der Bühne, am Beckenrand, an der Straße, am Seineufer, in den vielen Stadien applaudierten, ihre Sportler herzten, umarmten und küssten. Einfach nur schön (auch bei mir flossen so manche Tränen vor großer Rührung).

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Paralympics von Paris haben in bester Hinsicht gezeigt, wir Menschen gehören zusammen, wir sind eins und sind als Fingerzeig für zukünftige Generationen einfach ein Muss. In vier Jahren ist es dann wieder soweit, wenn in Los Angeles die olympische Flamme entzündet wird. Wie viele Para-Athleten und Athletinnen aus nah und fern beim traditionellen Einmarsch der Nationen dabei sind, wird sich zeigen. Mehr als 4400? Bestimmt!

Bis bald

Ihre Eva