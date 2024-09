Die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Europas, das gegenüber anderen Volkswirtschaften in der Welt zurückgefallen ist, sei eine der obersten Prioritäten der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft, sagte Finanzminister Mihaly Varga am Mittwoch auf dem Eurofi-Finanzforum in Budapest, so sein Ministerium in einer Erklärung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der ungarische Ratsvorsitz zähle dabei auf die Zusammenarbeit mit den anderen EU-Mitgliedstaaten, so Varga. Er betonte, dass Ungarn für wirtschaftliche Neutralität eintrete und eine Politik unterstütze, die auf wirtschaftlicher Zusammenarbeit und nicht auf der Bildung von Blöcken beruhe. Er wies darauf hin, dass die Wirtschaft der Vereinigten Staaten fünfmal schneller wachse als die der EU, während Chinas Wirtschaft zehnmal schneller wachse als die der EU. Die Daten zur Wettbewerbsfähigkeit zeigen eindeutig, dass die europäische Wirtschaft im Niedergang begriffen ist und wir die uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nicht nutzen, sagte er.

Varga wies darauf hin, dass Ungarn in den letzten 15 Jahren eine arbeitsbasierte Wirtschaft aufgebaut habe, die sich bewährt habe und sogar Krisen überstanden habe. Ungarns steuerliche Rahmenbedingungen, seine Fähigkeit, Kapital anzuziehen, und sein Familienunterstützungssystem gehören zu den besten in Europa, während die über dem EU-Durchschnitt liegende BIP-Wachstumsrate des Landes die Grundlage für einen positiven Ausblick bildet, fügte er hinzu. Er sagte, die EU-Entscheidungsträger hätten „ideologische Ziele“ mit der Wirtschaftspolitik vermischt und verwies auf die Unterstützung der Fazilität für Konjunkturbelebung und Widerstandsfähigkeit, den Verwaltungsaufwand, die Abschaltung von Kernkraftwerken, die Unterstützung der Migrations- und Sanktionspolitik. Ungarn vertritt den Standpunkt, dass die wirtschaftliche Stärke Europas nicht ideologischen Zielen geopfert werden sollte, sondern dass Ziele und Maßnahmen im Lichte echter wirtschaftlicher Interessen beschlossen werden sollten.

Die Verabschiedung des neuen Europäischen Pakts für Wettbewerbsfähigkeit, der die Vertiefung des Binnenmarkts, die Förderung von KMU und die Unterstützung des grünen und digitalen Wandels in Partnerschaft mit europäischen Unternehmen und Bürgern vorsieht, habe für Ungarn oberste Priorität, fügte er hinzu. Herr Varga ging auch auf die Auswirkungen der demografischen Probleme auf das Sozialversicherungssystem und den Arbeitsmarkt ein. Ungarn vertritt den Standpunkt, dass die Zukunft Europas in der europäischen Jugend liegt, weshalb es von großer Bedeutung ist, das demografische Instrumentarium der EU zu erweitern und sich auf die Unterstützung von Familien zu konzentrieren, sagte er.