EuGH entscheidet, dass Ungarns Preisobergrenzen für Grundnahrungsmittel gegen EU-Recht verstoßen

Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat in einem Urteil vom Donnerstag festgestellt, dass die von der ungarischen Regierung zur Eindämmung der Inflation eingeführten Preisobergrenzen für Grundnahrungsmittel wie Zucker, Mehl, Speiseöl, Schweinefleisch und Milch gegen das EU-Recht verstoßen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Preisobergrenzen wurden im Februar 2022 im Zusammenhang mit der Pandemie eingeführt und im November 2022 als Folge des Krieges in der Ukraine erweitert. Das Dekret verpflichtete die Supermärkte außerdem dazu, angemessene Vorräte der betroffenen Produkte zu halten. Die Supermarktkette Spar Magyarorszag wurde im Mai 2023 zu einer Geldstrafe verurteilt, weil sie die Vorschriften zur Bevorratung nicht eingehalten hatte, und legte gegen die Strafe bei einem örtlichen Gericht Berufung ein. Das Gericht in Szeged ersuchte den EuGH um eine Vorabentscheidung, da es Zweifel an der Vereinbarkeit der Vorschriften mit dem Grundsatz der freien Preisgestaltung und des lauteren Wettbewerbs hatte.

In seinem Urteil stellte der EuGH fest, dass der Regierungserlass über die Preisobergrenzen und die Lagerbestände „den fairen Wettbewerb untergräbt“. Das Gericht erkannte zwar an, dass der Regierungserlass zur Bekämpfung der Inflation geeignet war, bezeichnete die Maßnahmen jedoch als „nicht verhältnismäßig“. „Die Beeinträchtigung des freien Zugangs der Händler zum Markt unter den Bedingungen eines wirksamen Wettbewerbs und die Störung der gesamten Versorgungskette, die durch die diesen Händlern auferlegten regulierten Preise und Mengen verursacht wird, gehen über das hinaus, was zur Erreichung der mit dem Dekret verfolgten Ziele erforderlich ist“, so das Gericht.