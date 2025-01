Lázár skizziert Zehn-Punkte-Versprechen zur Verbesserung des öffentlichen Verkehrs

Bau- und Verkehrsminister János Lázár hat am Mittwoch auf einer Pressekonferenz ein Zehn-Punkte-Programm zur Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs vorgestellt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Fahrgäste haben Anspruch auf eine 50-prozentige Rückerstattung des Fahrpreises für Züge oder Busse, die 20 Minuten oder mehr Verspätung haben, sagte Lázár. Passinhaber haben Anspruch auf einen 10-prozentigen Rabatt auf den nächsten Pass, den sie kaufen, wenn der Zug oder Bus, den sie benutzen, fünfmal oder öfter Verspätung hat, fügte er hinzu. Bis zum 1. Januar 2026 werden alle WC-Anlagen in Bahnhöfen und Busbahnhöfen renoviert, sagte er. Ab dem 1. April werde Reinigungspersonal in den InterCity-Zügen arbeiten, fügte er hinzu. Neue Busse werden angeschafft und das rollende Material wird modernisiert, während der Inlandsverkehr der regionalen Eisenbahngesellschaft GySEV, an der der Staat jetzt eine Mehrheitsbeteiligung hält, ausgeweitet wird, sagte er. Der Sommerzugverkehr wird durch Busse ergänzt, und die Fahrgäste werden vor der Reise darüber informiert, ob ihre Züge oder Busse klimatisiert sind. Die MAV-App wird ab April 2025 mit einer „Verspätungsversicherung“ aufgerüstet, sagte er.