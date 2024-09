Viktor Orbán besichtigte Hochwasserschutzvorbereitungen

Am Freitagmorgen inspizierte Ministerpräsident Viktor Orbán an der Grenze zwischen den Komitaten Budapest und Pest die durch die Regenfälle notwendig gewordenen Vorbereitungen zum Hochwasserschutz an der Donau, sagte Bertalan Havasi, stellvertretender Staatssekretär im Presseamt des Ministerpräsidenten, gegenüber der Nachrichtenagentur MTI.

Der Ministerpräsident habe sich von Wasserexperten und den Leitern des für den Schutz zuständigen Energieministeriums einen Bericht über die zu erwartenden Wasserstände und die notwendigen Maßnahmen für ganz Ungarn anhören können, so der Pressesprecher.