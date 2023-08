Beamter: Hochwassermanagement hervorragend

Die ungarischen Behörden haben in den letzten Tagen hervorragende Arbeit im Kampf gegen die überschwemmten Flüsse geleistet, was zum Teil auf die Erfahrungen zurückzuführen ist, die bei den großen Überschwemmungen vor zehn Jahren gesammelt wurden, so ein Regierungsbeamter – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Sintflutartige Regenfälle in den westlichen Teilen des Landes haben zu einem starken Anschwellen der Flüsse geführt, sagte István György, Staatssekretär im Büro des Ministerpräsidenten, auf einer Pressekonferenz in Drávaszabolcs an der Drau und fügte hinzu, dass die Hochwassersperren im Komitat Baranya in der vergangenen Woche gut gehalten haben. Auf Anweisung von Ministerpräsident Viktor Orbán haben die am Hochwasserschutz beteiligten Beamten eine enge Online-Kommunikation mit der Regierung aufrechterhalten, so György, der auch die Beiträge der Polizei, der Katastrophenmanager, der Wasserexperten und der örtlichen Bürgermeister hervorhob. Es wird erwartet, dass der Pegel der Drau bei Drávaszabolcs am Freitagmorgen einen rekordverdächtigen Höchststand erreichen wird, sagte er. Da 31 Siedlungen im Gebiet von Drávaszabolcs geschützt werden und erste Anzeichen für ein Absinken des Flusses bei Szentborbás zu beobachten sind, werden die Hochwasserschutzmaßnahmen in den gefährdeten Abschnitten der Drau bis Ende nächster Woche aufrechterhalten, sagte ein Beamter der Wasserwirtschaft.