Orbán lobt Maßnahmen zum Hochwasserschutz

Ministerpräsident Viktor Orbán hat sich mit den Leitern der Nationalen Technischen Verwaltung (OMIT) über die Überschwemmungen beraten, die durch die starken Regenfälle der letzten Tage in Ungarn verursacht wurden, so der Pressechef des Ministerpräsidenten am Montag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Orbán wurde über die bisher durchgeführten Arbeiten und die nächsten Schritte des Schutzorgans der nationalen Wasserwirtschaftsdirektion (OVF) informiert, so Bertalan Havasi in einer Erklärung. Sie kamen zu dem Schluss, dass die in den letzten Jahren durchgeführten Hochwasserschutzmaßnahmen „ihre Bewährungsprobe bestanden haben“ und dass die Hochwasserschutzexperten „ihre Aufgabe erfüllen und in der Lage sind, die Menschen und ihr Eigentum vor den Überschwemmungen zu schützen“. Der Ministerpräsident dankte den Hochwasserschützern für ihre Bemühungen.