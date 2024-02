Nestlé investiert 55 Milliarden Forint in den Ausbau des Werks in Westungarn

Das Schweizer Unternehmen Nestlé Hungária investiert 55 Mrd. Forint (141,3 Mio. EUR) in den Ausbau seines Werks für Heimtierfutter in Bük, Westungarn, sagte der Außen- und Handelsminister am Freitag und fügte hinzu, dass die Investition 130 Arbeitsplätze schaffen wird – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die neue Anlage wird zwei Produktionslinien umfassen, so dass das Werk seine Produktion ab 2025 auf 500.000 Tonnen Purina-Futter pro Jahr verdoppeln kann. Laut Péter Szijjártó werden 85 % des Produkts exportiert werden. In der Zwischenzeit unterstützt die Regierung die Investition durch die Finanzierung der Infrastrukturentwicklung in der Region, indem sie Straßen und Wasserleitungsnetze in dem Gebiet erneuert, fügte er hinzu. Das Projekt ist Teil der fünfjährigen Entwicklungsperiode von Nestlé Hungária zwischen 2020 und 2025, in der das Unternehmen insgesamt 300 Milliarden Forint investieren und 600 Arbeitsplätze schaffen will, so Szijjártó weiter.

Szijjártó wies darauf hin, dass Nestlé 344 Fabriken in 77 Ländern der Welt betreibe und lobte die Bereitschaft des Unternehmens, seine Mitarbeiter im Umgang mit Spitzentechnologie zu schulen. Die ungarische Regierung hat solche Ausbildungsprogramme mit einem Zuschuss von 193 Millionen Forint unterstützt, sagte er. Da das Werk mehr als die Hälfte der für die Produktion verwendeten Rohstoffe von lokalen Lieferanten bezieht, werden auch lokale KMU von der Investition profitieren, fügte er hinzu. Sie wird auch zur robusten ungarischen Lebensmittelindustrie beitragen, „die trotz aller [jüngsten] Krisen einen Rekord nach dem anderen erzielt hat“, sagte Szijjártó. Der Produktionswert des Sektors steige von 3.800 Milliarden Forint im Jahr 2020 auf 6.500 Milliarden Forint im Jahr 2023, sagte er. In den vergangenen zehn Jahren habe die Regierung 72 Großinvestitionen im Gesamtwert von 1.000 Milliarden Forint in diesem Sektor unterstützt, sagte er.