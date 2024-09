Hochwasserwarnung dritten Grades in Budapest in Kraft

Ab Montag gilt an allen Donauabschnitten in Budapest die höchste Hochwasserwarnstufe 3. Dies teilte der Bürgermeister der Stadt, Gergely Karacsony, mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Wasserwirtschaftsexperten hätten am Wochenende eine Reihe von Schutzmaßnahmen durchgeführt, darunter das Schließen von Entlüftungsöffnungen und Schleusentoren, die Vorbereitung von Wassergewinnungsanlagen für einen sicheren Hochwasserbetrieb und die Verankerung von Anlegestellen, teilte er auf Facebook mit. Der Bürgermeister wies darauf hin, dass die Dämme auf beiden Seiten der Donau am Montag ab 20.00 Uhr für den Verkehr gesperrt werden und die Besitzer der dort geparkten Autos aufgefordert wurden, ihre Fahrzeuge zu entfernen. Den Prognosen zufolge wird das Hochwasser der Donau am Dienstagmorgen den unteren Damm erreichen, sagte er.

In der Zwischenzeit stellen die Budapester Wasserwerke, die Katastrophenschutzbehörde und Subunternehmer, die die Schutzmaßnahmen unterstützen, eine Million Sandsäcke zur Verfügung, von denen etwa 800.000 auf der Margareteninsel zum Einsatz kommen werden. Um einen reibungslosen Ablauf der Schutzmaßnahmen zu gewährleisten, wird die Schutzzone der Insel für den Fahrzeugverkehr gesperrt und auch der Fußgängerverkehr wird am Dienstag ab 8 Uhr morgens eingeschränkt, fügte er hinzu. Verkehrsbeschränkungen wird es auch auf der Nanasi Straße und der Kiralyok Straße im Norden Budas geben, da das Material für den vier Kilometer langen Lehmdeich, der dort gebaut wird, angeliefert wird, sagte der Bürgermeister.