Richter weiht biopharmazeutische Anlage in Deutschland ein

Das ungarische Pharmaunternehmen Gedeon Richter hat am Montag die Einweihung einer biopharmazeutischen Anlage in Bovenau, Deutschland, bekannt gegeben – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit der Mehrzweckanlage erhöht sich die Gesamtproduktionsfläche der Richter BioLogics GmbH in Bovenau auf rund 10.000 Quadratmeter, so Richter. Die neuen Produktionslinien bieten weitere Flexibilität für die gleichzeitige Herstellung verschiedener Produkte, so dass bis zu 120 Chargen pro Jahr hergestellt werden können, heißt es weiter. Die Zahl der Mitarbeiter am Standort werde sich bis Ende 2024 auf mehr als 400 verdoppeln, so Richter.