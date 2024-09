Überschwemmungen: Hochwasserschutzkapazitäten viel besser entwickelt als 2013

Obwohl Ungarn mit dem größten Hochwasser seit 2013 konfrontiert ist, ist der Hochwasserschutz in Ungarn viel besser entwickelt als vor elf Jahren, sagte der parlamentarische Staatssekretär des Innenministeriums am Dienstag bei einer Pressekonferenz zur Hochwasserlage – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Es wird erwartet, dass die Höchstwasserstände in der Szigetköz, im Donauknie und in Budapest um 6 bis 6,5 Meter höher sein werden als in der vergangenen Woche, sagte Bence Retvari. Die Flüsse werden in dieser Woche in der Spitze 400 Prozent mehr Wasser führen. Seit 2013 wurde das Hochwasserschutzsystem des Landes mit Entwicklungsprojekten im Wert von 150 Milliarden Forint (380,4 Mio. EUR) erheblich verbessert, sagte er. Dazu gehörten die Verbesserung der Deiche, der Bau von Einrichtungen für den Hochwasserschutz, der Bau von Regenwasserspeichern und die Sanierung von Flussbetten, fügte Retvari hinzu.