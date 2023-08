Nach Sturm am Wochenende: Leben und Eigentum geschützt

Die ungarischen Behörden haben nach dem Unwetter vom vergangenen Wochenende, bei dem es in weiten Teilen des Landes so viel geregnet hat wie seit einem Monat nicht mehr, Leben und Eigentum erfolgreich geschützt, sagte ein Regierungsbeamter am Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Investitionen in den Hochwasserschutz, die Verstärkung von Dämmen und neue Ausrüstungen für den Katastrophenschutz hätten maßgeblich zum Schutz beigetragen, sagte Bence Rétvári, parlamentarischer Staatssekretär im Innenministerium, auf einer Pressekonferenz. Die Regierung hat einen Fonds für höhere Gewalt in Höhe von 2,6 Mrd. Forint (6,7 Mio. EUR) eingerichtet, der den Gemeinden zur Verfügung steht, die innerhalb von sieben Tagen nach einer Naturkatastrophe einen Antrag stellen, so Rétvári.