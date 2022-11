Rétvári: Ungarn hat 650 Milliarden Forint für den Schutz der Südgrenze ausgegeben

Ungarn hat seit 2015 fast 650 Milliarden Forint (1,6 Mrd. EUR) für den Schutz seiner Südgrenze ausgegeben, und die Europäische Union hat nur 2 % der Kosten übernommen, sagte ein Beamter des Innenministeriums am Mittwoch vor Abgeordneten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Inzwischen haben 894 Bewerber für den Grenzschutz ihre Verträge unterschrieben und 636 haben bereits die entsprechende Prüfung bestanden, sagte Bence Rétvári, parlamentarischer Staatssekretär des Innenministeriums, in einem Briefing vor dem Ausschuss für nationale Verteidigung und Strafverfolgung des Parlaments. Jede Woche würden Hunderte von ihnen ausgebildet, und bis zum Winter werde es 1.000 Grenzschutzbeamte geben, die die Soldaten von den Grenzaufgaben entlasten würden. Rétvári bezeichnete das neue Grenzpatrouillenregiment als Erfolg, da es die abschreckende Wirkung an der Südgrenze verstärke, was sich darin zeige, dass illegale Einwanderer verstärkt versuchten, ins Land zu kommen, bevor die gesamte Truppe im Einsatz sei.

Bis zum 1. November hatten 234.000 Menschen versucht, illegal in das Land einzureisen, im letzten Jahr waren es 122.000 und im Jahr davor 6.000. In diesem Jahr wurden 1.624 Menschenhändler gefasst, gegenüber 1.277 im letzten Jahr und 455 im Jahr davor, sagte er. Rétvári sagte, dass die Menschenhändler die Grenzbeamten oft körperlich herausforderten, anstatt sich zurückzuziehen, wenn sie konfrontiert würden, und dass es an der Grenze zu schwerer körperlicher Gewalt gekommen sei. Er wies darauf hin, dass der Grenzzaun verstärkt und ein neuer Zaun auf dem Hóduna-Abschnitt gebaut werde.