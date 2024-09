Hochwasser: Leitha-Stausee geöffnet mit sichtbarem Nutzen

Die Behörden haben das Leitha-Stauseesystem im Morgengrauen geöffnet, und die Auswirkungen auf den Hochwasserscheitelpunkt im Flussabschnitt oberhalb von Mosonmagyaróvár nahe der österreichischen Grenze sind deutlich zu sehen, so die Nationale Wasserdirektion (OVF) am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Wasser wurde kontrolliert, sicher und zum richtigen Zeitpunkt in die vorgesehenen Gebiete abgelassen, so die OVF-Erklärung. Unterdessen erreicht die Hochwasserwelle der Donau derzeit im Gebiet von Devin (Deveny) in der Slowakei ihren Höhepunkt, und es wird erwartet, dass der Wasserstand am Donauknie noch zwei Tage lang ansteigt; der Bau provisorischer Schutzanlagen ist dort noch im Gange. In Budapest ist der Fluss am Dienstag um 22 Uhr bis zum unteren Ufer angeschwollen, und der Höchststand wird hier für Ende der Woche erwartet.

Die Direktion und ihre Partnerorganisationen sowie freiwillige Helfer bauen kontinuierlich temporäre Schutzsysteme entlang der Dämme und Deiche auf, um Überschwemmungen in bewohnten Gebieten zu verhindern, heißt es in der Erklärung. Aus diesem Grund wird die Öffentlichkeit gebeten, sich nicht zu den Dämmen zu begeben, um sie zu besichtigen oder Fotos zu machen, heißt es in der Erklärung.