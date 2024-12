Justizministerium: Regierung bereitet rechtliche Schritte wegen EU-Asylstrafe vor

Die Regierung hält es für inakzeptabel, dass Ungarn von Brüssel wegen seiner Migrationsvorschriften mit einer Geldstrafe belegt wurde und wird, wie bereits im September angekündigt, rechtliche Schritte einleiten. Die erforderliche Ermächtigung und die finanziellen Mittel wurden in einem Regierungsbeschluss angekündigt, der am Mittwoch im Amtsblatt Magyar Közlöny veröffentlicht wurde, teilte das Justizministerium mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Ministerium teilte am Donnerstag mit, dass internationale Rechtsexperten an der Vorbereitung der Maßnahmen zum Schutz der ungarischen Interessen beteiligt werden, für die 600 Millionen Forint (1,5 Mio. EUR) bereitgestellt wurden. Im Gegensatz zu Presseberichten werde sich die Regierung dem Urteil nicht beugen, sondern im Gegenteil rechtliche Schritte gegen die Brüsseler Entscheidung einleiten und Druck ausüben, hieß es weiter. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat gegen Ungarn eine einmalige Geldstrafe in Höhe von 200 Millionen Euro verhängt und erwartet die Zahlung von 1 Million Euro für jeden weiteren Tag der Nichteinhaltung in einem von der Europäischen Kommission eingeleiteten Verfahren wegen der Migrationsvorschriften, so der Bericht. „Die Summe ist brutal, da sie siebenmal höher ist als die Geldstrafe, die die Europäische Kommission dem Gericht vorgeschlagen hatte“, fügte sie hinzu. Der Justizminister sei angewiesen worden, die rechtlichen Möglichkeiten zu prüfen, um die Folgen des EuGH-Urteils zu verhindern, hieß es. „Die Regierung wird weiterhin den Willen des ungarischen Volkes durchsetzen und die Grenzen vor illegalen Einwanderern schützen“, heißt es in der Erklärung weiter.