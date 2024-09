World Press Photo-Ausstellung im Budapester Biodome eröffnet

Am Donnerstagabend wurde im Budapester Biodome die World Press Photo-Ausstellung eröffnet, in der die Bilder von 31 Fotografen aus 24 Ländern gezeigt werden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Joumana El Zein Khoury, die geschäftsführende Direktorin der World Press Photo Foundation, wies bei der Veranstaltung darauf hin, dass Budapest bereits seit 48 Jahren Gastgeber der Ausstellung ist. Gergely Karacsony, der Bürgermeister von Budapest, sagte, die Fotografien zeigten eine unbestreitbare Realität, die die Menschen dazu ermutige, sich „mit den Herausforderungen der Zukunft auseinanderzusetzen, während sie gleichzeitig die kommenden Generationen an diese Herausforderungen heranführen, damit sie sie beherrschen können“. Tamas Revesz, der Chefkurator der Ausstellung, sagte, die begleitende Ausstellung präsentiere Bilder und Videos von Eszter Cseke und Andras S. Takacs, den Machern der 15 Jahre alten ungarischen Dokumentarserie „On the Spot“, die von ihren Reisen in verschiedene Teile der Welt berichtet.