Ungarn folgt der „wirtschaftlichen Rationalität“

Ungarn suche als Verfechter der „wirtschaftlichen Rationalität“ nach den besten Lösungen für die globalen Herausforderungen, sagte Balázs Orbán, der politische Direktor des Ministerpräsidenten, am Mittwoch auf einer Konferenz über die wirtschaftliche Neutralität Ungarns an der Ludovika-Universität für den öffentlichen Dienst – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die Wettbewerbsfähigkeit Ungarns könne nicht allein von der Europäischen Union abhängen, so Orbán. Er fügte hinzu, dass das Land weiterhin die von der EU gebotenen Möglichkeiten nutzen sollte, trotz der Anzeichen einer „institutionellen Entmündigung“ in Brüssel und einer Handels- und Wirtschaftspolitik, die der Wettbewerbsfähigkeit zuwiderläuft. Orbán sagte, Europa sei in Sachen Innovation und F+E-Förderung im Rückstand, während es kaum eigene globale Technologieunternehmen hervorgebracht habe. Er fügte hinzu, dass das Finanzierungssystem der EU „innovationsfeindlich“ sei und Zwecke unterstütze, die weder Arbeitsplätze schaffen noch die Wettbewerbsfähigkeit steigern würden. „Entweder wir politisieren oder wir unterstützen die Innovation“, sagte er und fügte hinzu, dass die Innovationsfinanzierung näher an die Universitäten und Forschungsnetzwerke herangeführt werden müsse, ‚die besser als Brüssel wissen, was unterstützenswert ist‘. Die EU brauche eine eigene Verteidigungsindustrie, sagte er und fügte hinzu, dass das größere Ziel einer gemeinsamen EU-Verteidigungstruppe „im Moment nicht realistisch erscheint“.