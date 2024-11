El Gordo 2024: Zahlen, Daten & Fakten zu der spanischen Weihnachtslotterie

Spielen Sie gerne Lotto und blicken dabei über den deutschen Tellerrand hinaus? Dann haben Sie vermutlich schon El Gordo, die Sonderveranstaltung der spanischen Lottogesellschaft, entdeckt. Schaut man sich nur die unglaubliche Gesamtgewinnsumme von 2,7 Milliarden Euro sowie die Gewinnchancen an, weiß jeder auch warum! Dieser Summe hat El Gordo wahrscheinlich auch seinen Namen „der Dicke“ zu verdanken.

Gewinnsumme plus Gewinnchancen sind definitiv ein Grund, um die spanische Weihnachtslotterie zu spielen. Und wissen Sie was? Sie müssen hierzu nicht einmal in den Flieger steigen. Denn über den Online-Lottoanbieter Lottoland können Sie von zu Hause aus an El Gordo teilnehmen.

Warum ist El Gordo auf der Welt so beliebt?

Die spanische Weihnachtslotterie hat sich ihren Weg längst über die Landesgrenzen hinaus gebahnt. Sie fragen sich vielleicht: Was ist an dieser Lotterie denn eigentlich so besonders? Die Antwort auf die Frage ist schnell gefunden. Denn es gibt hier tatsächliche Megagewinne, allein der Jackpot ist mit vier Millionen gefüllt und lässt die Mundwinkel von bis zu 185 Personen nach oben gehen. Neben dem prall gefüllten Jackpot kommen im zweiten bis fünften Rang sagenhafte 487 Millionen zur Ausschüttung, in den Rängen 7 bis 17 ist es insgesamt eine Milliarde.

Die Gewinnchancen stehen dabei überaus gut! So verlassen Sie die Ziehung mit dem Hauptgewinn in der Tasche, mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 : 100.000 – das ist einmalig bei einer Hauptlotterie. Im Vergleich: Die US-Lotterie PowerBall verspricht eine Gewinnchance von 1 : 292.000.000. Statisch gesehen räumt jedes sechste Los bei El Gordo ab. Dass auch wir Deutschen bei den Ziehungen ein Wörtchen mitzureden haben, bewiesen die Erfolge der vergangenen Jahre. Erst letztes Jahr durften sich zwei Glückspilze, die über den Online-Lottoanbieter Lottoland teilnahmen, über jeweils 200.000 Euro freuen.

Am El Gordo teilnehmen – so einfach geht’s

Die Teilnahme an der Weihnachtslotterie ist einfach, denn Sie kaufen online ganze Lose oder Losanteile. Für diese können Sie Nummern zwischen 00000 und 99999 wählen und dabei auf Ihre ganz persönlichen Glückszahlen setzen. Die Ziffernauswahl steht Ihnen übrigens nur bei der Online-Teilnahme über beispielsweise Lottoland offen. Kaufen Sie ein Los vor Ort, haben Sie keinen Einfluss auf die Losnummern. Außerdem bietet es Ihnen den zusätzlichen Vorteil, dass alle Lottogewinne, die Sie online einfahren, in Deutschland als steuerfrei gelten.

Zwei Tage vor Weihnachten den persönlichen Glückstag feiern

Ob Sie auf ein Hundertstel-Los setzen oder es den Spaniern gleichmachen, die am liebsten sogenannte Decimos, also Zehntellose, kaufen, bleibt Ihnen überlassen. Tatsache ist, dass Sie bei El Gordo eine fantastische Gewinnchance von 1:100 000 auf den Jackpot haben. Unmittelbar nach der Ziehung erhalten Sie im Fall, dass Ihr Los Sie auf die Siegerstraße gebracht hat, eine entsprechende E-Mail oder SMS Ihres Online-Lottoanbieters. Und dann wird Weihnachten im wahrsten Sinn des Wortes ein Fest der Freude!