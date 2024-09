Beginn der Aushubarbeiten bei Paks II

Wie Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Mittwoch in New York mitteilte, sind die Bodenkonsolidierung und der Bau der Trennwand unter dem fünften Block des Kernkraftwerks Paks abgeschlossen, und die Aushubarbeiten haben begonnen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einer von seinem Ministerium herausgegebenen Erklärung bezeichnete Szijjártó den Beginn der Aushubarbeiten als „weiteren Meilenstein“ beim Bau der beiden zusätzlichen Blöcke des Kraftwerks. Die Aushubarbeiten waren zuvor bis zu einer Tiefe von 5 Metern abgeschlossen worden; bei vollständigem Aushub wird diese Tiefe 23 Meter erreichen und etwa 2 Millionen Kubikmeter Boden umfassen, sagte er. Nach Abschluss der Aushubarbeiten soll noch vor Jahresende der erste Beton gegossen werden, fügte er hinzu. Dieser Schritt sei von „entscheidender Bedeutung“, da er bedeute, dass die Blöcke nach den Standards der Internationalen Atomenergiebehörde als „im Bau“ bezeichnet würden. Mehr als 1.000 Menschen arbeiten auf der Baustelle für den russischen Generalunternehmer und seine amerikanischen, deutschen, französischen, schweizerischen und österreichischen Partner, fügte er hinzu.