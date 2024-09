Szijjártó trifft sich in New York mit Russlands Lawrow

Außenminister Péter Szijjártó erklärte am Mittwoch, er werde in New York mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow zusammentreffen, um über die bilaterale Zusammenarbeit, die globale Sicherheitslage und die Möglichkeiten zur Beilegung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine zu sprechen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Wir werden natürlich die Sicherheitslage mit Sergej Lawrow besprechen“, sagte Szijjártó laut einer Erklärung des Ministeriums. „Die Russen sind sich natürlich der Position Ungarns bewusst. Wir wollen so schnell wie möglich Frieden, denn je früher es Frieden gibt, desto weniger Menschen werden in der Ukraine sterben.“ Szijjártó sagte, die vergangenen zwei Tage hätten ihn davon überzeugt, dass der „herablassende und pedantische Ton“ der Europäischen Union die Mitgliedsstaaten des Blocks in den Vereinten Nationen in die Minderheit gedrängt habe. „Die große Mehrheit der übrigen Länder der Welt hat einfach genug davon, den Preis für den Krieg in Europa zu zahlen, sei es in Form von steigenden Energiepreisen, einer Verschlechterung der Lebensmittelsicherheit oder der Inflation, und sie sehen, dass Europa selbst den Konflikt weiter anheizt, anstatt zu versuchen, ihn zu beenden“, sagte der Minister.

Zu den bilateralen Beziehungen zwischen Ungarn und Russland sagte Szijjártó, Ungarn brauche eine faire, auf gegenseitigem Respekt basierende Zusammenarbeit mit Russland, um die Sicherheit seiner Energieversorgung zu gewährleisten. Er begrüßte die erfolgreiche Lösung der schwierigen Situation, die durch den Schritt der Ukraine verursacht wurde, den Fluss von russischem Rohöl nach Ungarn zu beschränken. „Dies erforderte von den russischen Lieferanten Flexibilität, die uns entgegengebracht wurde“, sagte er. Szijjártó sagte, Ungarns Erdgasversorgung sei „vollkommen sicher“. Die Kapazität und Zuverlässigkeit der TurkStream-Pipeline bedeute, dass Ungarn nicht betroffen sein werde, wenn die Ukraine Ende des Jahres beschließe, den Transit von russischem Gas zu unterbrechen. „Dies ist für einige Länder in Mitteleuropa ein ernsteres Problem, aber glücklicherweise betrifft es uns nicht“, sagte er.