Budapest Park veranstaltet im Dezember sein eigenes Winterfestival

Der Budapest Park, der an diesem Wochenende seine Sommersaison beendet, wird sein eigenes Winterfestival veranstalten: Am 20. und 21. Dezember findet im MVM Dome das Budapest Park Winterfest statt, bei dem dem Publikum acht Vorstellungen geboten werden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Am letzten Wochenende der dreizehnten Saison des Budapest Parks, am Freitag, dem 27. September, geben Quimby ihr letztes Konzert des Jahres, gefolgt von der Necc Party. Am Samstag, den 28. September, werden Punnany Massif ihre größten Hits sowie ihr im letzten Jahr veröffentlichtes Album „Fel Nem“ vorstellen. Im Anschluss an das Konzert findet auf vier Tanzflächen die große Jahresend-Afterparty statt, so die Organisatoren in einer Erklärung, die der Nachrichtenagentur MTI am Donnerstag übermittelt wurde. Wie sie betonen, bietet einer der beliebtesten Freiluftvergnügungsorte der Hauptstadt jetzt nicht nur im Sommer Konzerte und eine „Park“-Atmosphäre. Seit vielen Jahren wird darüber nachgedacht, neben der nächsten Saison auch in den Wintermonaten Konzerte zu veranstalten. So entstand die Idee des Budapest Park Winterfestes, bei dem acht Produktionen auf die Bühne gebracht werden, die allein im Sommer Tausende von Menschen in den Budapester Park locken.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

András Pálffy, Gründer und CEO des Budapest Parks, wird in der Pressemitteilung mit den Worten zitiert, dass das Konzept des Winterfestes von Anfang an auf Innovation beruht und dass jedes Jahr viele Verbesserungen vorgenommen werden, um die neue Saison vorzubereiten. „Das Winterfest ist eine Veranstaltung, die die Bedürfnisse unserer Besucher und unseren eigenen Anspruch perfekt miteinander verbindet. Wir halten es auch für wichtig, dass wir die Bands, die im Winter bei uns auftreten, nicht im Stich lassen“, sagte er.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Er fügte hinzu, dass der Budapest Park die Bequemlichkeit von Clubkonzerten mit der Vielfalt von Festivals und der Monumentalität von Arenakonzerten verbindet, weshalb die Idee geboren wurde, dies im Winter an einem anderen Ort und in einem etwas anderen Kontext fortzusetzen. Im MVM Dome werden an jedem Tag vier große Konzerte mit anschließender Afterparty, aber auch Überraschungen und Pop-up-Aktionen stattfinden. Die ersten Acts werden am Sonntagabend bekannt gegeben, wenn die Sommersaison zu Ende geht.