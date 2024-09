BYD will mit lokalen Bildungseinrichtungen zusammenarbeiten

Der chinesische Elektroautohersteller BYD strebt eine Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen in Szeged (Südostungarn) an, wo er sein erstes Werk in Europa baut, wie der ungarische PR-Beauftragte des Unternehmens am Freitag mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Eine Delegation, die bei BYD für Ausbildung und Personal zuständig ist, besuchte kürzlich Ungarn und traf sich mit dem Minister für Kultur und Innovation, Balázs Hankó, und dem Leiter der ungarischen Investitionsförderungsagentur (HIPA), István Joó. Die Delegation traf auch mit den Leitern von Hochschulen und Berufsbildungseinrichtungen in Szeged zusammen. Jerry Xun, BYDs stellvertretender Geschäftsführer für Personalwesen, sagte, er erwarte, dass ungarisches Fachwissen und innovative Ansätze eine „herausragende“ Rolle bei den Aktivitäten in Ungarn spielen werden. Die BYD-Basis in Szeged wird bis zu 300.000 Fahrzeuge pro Jahr produzieren.