Nébih: Risikoeinstufung für Afrikanische Schweinepest in drei Komitaten reduziert

Die Risikoeinstufung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) wurde in den Komitaten Békés, Jász-Nagykun-Szolnok und Pest gesenkt, so dass Hausschweine in diesen Gebieten ohne Einschränkungen vermarktet werden können, teilte das Nationale Amt für die Sicherheit der Lebensmittelkette (Nébih) am Freitag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Der Veterinärausschuss der Europäischen Kommission hat auf seiner Sitzung im September den Vorschlag Ungarns angenommen, die Zahl der ASP-infizierten und hochgefährdeten Gebiete zu reduzieren. Die Entscheidung hat die Einstufung der Risikogebiete in den Komitaten Békés, Jász-Nagykun-Szolnok und Pest erheblich verändert: Im Komitat Békés wurde das infizierte Gebiet vollständig entfernt, während im Komitat Jász-Nagykun-Szolnok das infizierte Gebiet größtenteils entfernt wurde. Gleichzeitig sind die meisten der ehemals stark gefährdeten Gebiete in allen drei Komitaten zu Gebieten mit mittlerem Risiko geworden. In den Gebieten mit mittlerem Risiko können Hausschweine ohne ASP-Beschränkungen vermarktet, in andere Mitgliedstaaten versandt, verwendet und verkauft werden.

In den Gebieten mit hohem Risiko werden die Bedingungen ebenfalls günstiger, da Hausschweine ohne Einschränkungen im Inland transportiert werden können und die Möglichkeit besteht, die Wildschweine im Inland zu verarbeiten und zu verwenden, anstatt sie zu entsorgen. Sie betonten, dass die Neueinstufung für die ungarischen Viehzüchter, Lebensmittelproduzenten und Wildtierhalter gleichermaßen von Vorteil ist. Die Änderung der Risikoeinstufung der Gebiete kann auf der Nébih-Website unter dem Stichwort Afrikanische Schweinepest nachverfolgt werden.