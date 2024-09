Ungarn feiert den Welttourismustag mit Rekordzahlen

Ungarn feiert den Welttourismustag nach einem Rekordsommer, wie Visit Hungary am Freitag mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Fast 7 Millionen Besucher übernachteten während des Sommers in ungarischen Beherbergungsbetrieben, 8,6 Prozent mehr als im letzten Jahr, so die Tochtergesellschaft der Ungarischen Tourismusagentur. Von Januar bis August stieg der Gästeumsatz landesweit um fast 11 % und in der Hauptstadt um über 22 %, so die Agentur weiter.

Der Tourismus trägt mehr als 12 % zum ungarischen BIP bei und sichert den Lebensunterhalt von rund 400.000 Familien. Der Sektor erwirtschaftet mehr als 10 % der Einnahmen des Staatshaushalts und war für rund ein Drittel des Überschusses von 2,9 Mrd. EUR in der Handelsbilanz für Dienstleistungen im zweiten Quartal verantwortlich.