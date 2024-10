NBH-Vizepräsident spricht auf Konferenz des Seidenstraßenfonds in Peking

Der stellvertretende Präsident der Ungarischen Nationalbank (NBH), Csaba Kandrács, sprach auf einer internationalen Konferenz in Peking, die anlässlich des zehnten Jahrestages der Gründung des Seidenstraßenfonds am 29. September veranstaltet wurde, wie die Zentralbank am Mittwoch mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Kandrács wies in seinen Ausführungen auf die Notwendigkeit eines ausgewogenen globalen Finanznetzwerks hin, das die Nachhaltigkeit unterstützen könne. Er sagte, die NBH stehe bei der grünen Finanzierung „an vorderster Front“, da sie die erste Bank in Europa sei, die ein grünes Mandat erhalten habe, während sie eine Reihe von grünen Programmen lanciert und die Zusammenarbeit zwischen internationalen grünen Initiativen unterstützt habe. Kandrács und seine Delegation von der NBH führten am Rande der Konferenz Gespräche mit Xuan Changneng, dem für internationale Beziehungen zuständigen stellvertretenden Präsidenten der chinesischen Zentralbank.