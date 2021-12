Ungarns Zentralbank warnte als eine der ersten vor Inflation

Die ungarische Zentralbank war eine der ersten, die vor einem anhaltenden globalen Inflationsdruck gewarnt hat, und sie war die erste in der Europäischen Union, die einen Zinserhöhungszyklus eingeleitet hat, sagte Csaba Kandrács, der stellvertretende Präsident der Ungarischen Nationalbank, in einem Interview, das vom Wirtschaftsnachrichtenportal napi.hu veröffentlicht wurde, und fügte hinzu, dass die Inflationsrate von 7,4 % im November erwartet worden sei – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





„Wir müssen darauf vorbereitet sein, die anhaltende Inflation zu bekämpfen. Timing, Konsequenz und Entschlossenheit werden der Schlüssel zum Erfolg sein. Wir werden weiterhin alles tun, was notwendig ist“, sagte Kandrács. Er sagte, Ungarns finanzielle Stabilität sei in der gegenwärtigen Krisenzeit stark, und Banken, Versicherungen und Fonds seien gut aufgestellt, um den Sturm zu überstehen. Der stellvertretende Präsident erklärte, dass die Inflation in Ungarn bis Ende 2022 wahrscheinlich wieder in den Toleranzbereich der Bank von unter 4 % zurückkehren werde, auch wenn es länger dauern könnte, bis die Kerninflation deutlich zurückgeht, wahrscheinlich ab der zweiten Hälfte des nächsten Jahres. Daher seien weitere Zinserhöhungen erforderlich.

Kandrács sagte, dass das Moratorium für die Rückzahlung von Krediten etwa 4 % des gesamten Kreditportfolios oder 672 Milliarden Forint (1,8 Mrd. EUR) ausmache und das Bankensystem in dieser Hinsicht gut gepuffert sei. Die Wirtschaft entwickle sich gut, der Arbeitsmarkt sei angespannt, die Löhne stiegen und die Reserven seien angemessen. Es gebe keinen Grund, das Verbot von Bankdividendenzahlungen aufrechtzuerhalten, sagte er, und fügte hinzu, dass die Auszahlung von Dividenden ab Januar beginnen könne.