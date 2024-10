Mehrheit der Ungarn sagt, Brüssel müsse sich an den Kosten für den Grenzschutz beteiligen

76 Prozent der wahlberechtigten Ungarn sind der Meinung, dass sich die EU an den Kosten für Grenzschutzmaßnahmen gegen illegale Einwanderung beteiligen sollte. Dies geht aus einer aktuellen Umfrage des Zentrums für Grundrechte hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die Umfrage zeigt, dass die Ungarn weiterhin Grenzschutzmaßnahmen unterstützen und erwarten, dass Brüssel sich an den Kosten für den Grenzschutz beteiligt, für den der ungarische Staat seit 2015 800 Milliarden Forint ausgegeben hat, so der Think-Tank. Die Umfrage zeigt auch, dass 66 Prozent der Befragten die vom EU-Gericht gegen Ungarn verhängte Geldstrafe von 80 Milliarden Forint und die zusätzlichen 400 Millionen Forint, die das Land für jeden weiteren Tag der Nichteinhaltung der EU-Migrationspolitik zahlen soll, als „ungerecht“ ablehnen, so der Think Tank. Die Umfrage wurde zwischen dem 16. und 18. September mit einer repräsentativen Stichprobe von 1.000 Erwachsenen durchgeführt.