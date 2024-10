NAV schickt am Donnerstag Informationen an mehr als 3000 Unternehmen

Die Nationale Steuer- und Zollverwaltung (NAV) wird am Donnerstag Informationen an mehr als 3.000 Unternehmen verschicken, weil deren Rechnungsdatenservice oder Mehrwertsteuererklärungen fehlerhaft sind, teilte die NAV am Mittwoch der Nachrichtenagentur MTI mit.

Die Sensibilisierungsinitiative zielt darauf ab, das Bewusstsein der Steuerzahler zu schärfen und einen kundenorientierten Ansatz zu fördern, hieß es in der Erklärung, und fügte hinzu, dass die Betroffenen die Gelegenheit erhalten werden, ihre Fehler zu korrigieren. Sie betonten, dass korrekte Daten für alle wichtig sind, da sie den Betrieb von Unternehmen einfacher und kosteneffizienter machen und dem Fiskus Milliarden von Forint einbringen. Sie fügten hinzu, dass denjenigen, die die Fehler nicht korrigieren, Geldstrafen von bis zu 1 Million Forint drohen. Die Unternehmen sollten sich für das e-MwSt.-System entscheiden, weil es Datenabweichungen und das Fehlerpotenzial minimiert und auch den Verwaltungsaufwand verringert, sagten sie.