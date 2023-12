Regierung bittet EU um Erstattung der Kosten für den Grenzschutz

Finanzminister Mihály Varga hat die Europäische Union aufgefordert, Ungarn die für den Schutz der Außengrenzen aufgewendeten Mittel zu erstatten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

In einem Brief an den EU-Kommissar für Haushalt und Verwaltung, Johannes Hahn, erklärte Varga, der Schutz der EU-Grenzen beruhe auf einem jahrzehntelangen Konsens und die ursprüngliche Absicht sei gewesen, dass die Mitgliedsstaaten den Schutz mit gemeinsamen Mitteln sicherstellen. Er sagte, die Migrationskrise habe nun zu einer Situation geführt, in der die ursprüngliche Absicht des Gesetzgebers nicht vollständig erfüllt worden sei.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

In dem Brief, der am Donnerstag auf Facebook veröffentlicht wurde, sagte er, dass Ungarn seit 2015 eine Million illegale Grenzübertritte an seiner Südgrenze verhindert habe. Er fügte hinzu, dass der Migrationsdruck zunehme und allein in diesem Jahr ungarische Grenzschützer gegen 100.000 illegale Migranten vorgegangen seien. Ungarn habe seit 2015 mehr als 1,6 Milliarden Euro für den Grenzschutz ausgegeben, sagte er und fügte hinzu, dass die EU-Beiträge kaum mehr als 1 % der Kosten betragen hätten. Als Reaktion auf den Anstieg der illegalen Migration habe sich Ungarn an die veränderte Situation angepasst und die illegale Migration erfolgreich unterbunden, sagte er. „Wir würden es für fair halten“, wenn die Europäische Kommission diese Bemühungen anerkennen und einen angemessenen Anteil an der Finanzierung der gestiegenen Kosten für den Schengen-Grenzschutz übernehmen würde, so Varga in dem Brief.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren