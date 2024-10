Rétvári: Kriminalitätszahlen seit 2010 mehr als halbiert

Entgegen dem europäischen Trend hat sich die Zahl der Straftaten in Ungarn seit 2010 mehr als halbiert, sagte Bence Rétvári, parlamentarischer Staatssekretär des Innenministeriums, am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Auf einer Pressekonferenz anlässlich der Gründung des Nationalen Rates für Kriminalprävention vor zehn Jahren stellte Rétvári fest, dass bei Amtsantritt der Regierung im Jahr 2010 in Ungarn 447.000 Straftaten registriert wurden, während es heute 178.000 sind. Im Gegensatz dazu steige die Kriminalität in den meisten Teilen Europas aufgrund der illegalen Migration, betonte er. Die Regierung hat die Ausgaben für die Strafverfolgung von 449 Milliarden Forint auf 1.309 Milliarden Forint erhöht und gleichzeitig die Kriminalpolitik verschärft, zum Beispiel durch das Gesetz gegen drei Vergehen. Auch die Arbeit der Strafverfolgungsbehörden sei effektiver geworden. Der Staatssekretär bezeichnete die Einrichtung des Nationalen Rates für Kriminalprävention vor zehn Jahren als „eine wichtige Errungenschaft“, dessen Aufgabe es ist, die Zahl der Opfer und die Rückfallquote so weit wie möglich zu senken.