Regierung stellt zusätzliche 7 Milliarden Forint für das Programm zur Förderung der Arbeit zur Verfügung

Die Regierung wird in diesem Jahr zusätzliche 7 Milliarden Forint (17 Mio. EUR) für das Programm für geförderte Arbeit bereitstellen und 110 Milliarden Forint im Jahr 2023, sagte ein Staatssekretär des Innenministeriums in einem Interview mit der Tageszeitung Magyar Nemzet – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bence Rétvári sagte, das Programm sei eine der erfolgreichsten Maßnahmen der Regierung seit 2010 gewesen. „Die Zahl der Arbeitnehmer, die in das Programm aufgenommen wurden, stieg bis 2016 auf über 200.000 an und sank dann aufgrund des Wirtschaftswachstums allmählich auf 70.000“, sagte er. Rétvári sagte, linke Parteien hätten das Programm seit seiner Einführung kritisiert. Kürzlich „versuchten sie, den Menschen Angst zu machen, indem sie sagten, dass die staatlichen Mittel im nächsten Jahr stark gekürzt würden, so dass die geförderten Arbeitsprogramme ins Stocken geraten würden. Das war natürlich unbegründete Angstmacherei“, sagte er.